إجتماع لهيئة الاشراف على الانتخابات

عقدت هيئة الاشراف على ​الانتخابات​ اجتماعا بحضور بعض الاعضاء مع ممثلي الشركات والمؤسسات والاشخاص الذين يستثمرون لوحات مخصصة للاعلانات الراغبة في المشاركة في ​الاعلان​ الانتخابي. وجرى توزيع الاعلان رقم 3 الصادر عن الهيئة والمتعلق بتمويل ​الحملات الانتخابية​ وإنفاق المرشحين اثناء فترة الحملة الانتخابية.

وخلال الاجتماع شرح رئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك الاعلان المذكور طالبا من ممثلي الشركات الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي التقيد بمضمونه. واستمع مع امين سر الهيئة عطالله غشام الى اسئلة ممثلي الشركات واجابا عليها وكان الاجتماع مفيدا.

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