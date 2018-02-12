بالصور .. فلسطينيون يبرحون جنديين إسرائيليين ضربا

12 فبراير, 2018 - 3:33 مساءً المصدر: رصد الحدث نيوز
بالصور .. فلسطينيون يبرحون جنديين إسرائيليين ضربا

قال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجراح الاثنين جراء تعرضهما للضرب على أيدي شبان فلسطينيين بعد دخولهما إلى مدينة جنين بـ”الخطأ”، عن طريق معبر الجلمة، وفق تعبيره.

ونشر أدرعي تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر قال فيه إن مركبة عسكرية إسرائيلية دخلت إلى جنين بالضفة الغربية المحتلة، “حيث اندلعت في محيطها أعمال شغب عنيفة تضمنت إلقاء الحجارة وأدت إلى إصابة جندي وجندية تم نقلهما لتلقي العلاج الطبي في المستشفى”.

وأشار المتحدث الإسرائيلي إلى أنه “تمت سرقة سلاح أحد الجندييْن حيث خرجت السيارة من المدينة بتنسيق الإدارة المدنية”، وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية سلمت الجنديين للجانب الإسرائيلي.

وتداول ناشطون فلسطينيون صورا وتسجيلات على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مجندة إسرائيلية وقد غطت الدماء وجهها بعد تعرضها للضرب ويحيط بها عدد من عناصر الأمن الفلسطينيين.

 

المصدر: رصد الحدث نيوز
12 فبراير, 2018

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