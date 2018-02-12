مناطق لبنانية بلا كهرباء هذا الأسبوع

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن عزل مخرج “وطى فارس” في محطة بزيزا الرئيسة من الاثنين الى الجمعة من الساعة السابعة صباحا ولغاية الرابعة بعد الظهر بدءا من 12/2/2018 ولغاية 9/3/2018، وذلك من أجل تنفيذ أشغال تأهيل شبكة التوتر المتوسط انطلاقا من محطة بزيزا تحضيرا لوضع محطة بقسميا النقالة في الخدمة.

وبالتالي، فإن التيار الكهربائي سوف ينقطع طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التالية: بزيزا، دير بلّا، وطى فارس، كفرحلدا، زغرتا المتاولة، حردين، مزرعة عساف، تنورين التحتا، بشعلة، كفور العربة، نيحا، مزرعة بو صعب، بيت كساب، بيت شلالا ودوما.

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