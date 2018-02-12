سيناتور روسي يكشف سبب فشل أمريكا في سورية

كشف السيناتور الروسي قسطنطين كوساتشوف، أن روسيا تزعج الولايات المتحدة وتضايقها من خلال وجودها الشرعي في سورية، معتبرا أن روسيا تعرقل تطبيق السياسة الأمريكية التي تحاول محاربة سورية وإيران في المنطقة.

وقال كوساتشوف: “لقد أظهرت تصريحات وزارة الدفاع الأمريكية من خلال وسائل الاعلام أنها غير راضية عن الوجود العسكرية الروسي في سورية، حيث تعتبر واشنطن أن موسكو تعرقل تنفيذ السياسة الأمريكية في المنطقة من خلال محاربة التنظيمات الإرهابية وأبرزها “داعش” الإرهابي”.

وأضاف: “أعتبر هذه التصريحات لا معنى لها، لأن روسيا هي التي تحارب الإرهابيين وتقضي عليهم من خلال عمل سوري وروسي مشترك لإنهاء الإرهاب، ثانيا ان الوجود الروسي في سورية هو قانوني بعد أن طلبت السلطات السورية ذلك رسميا وليس كالتدخل الأمريكي السافر”.

وختم كوساتشوف قائلا: “لا بد من تذكير الولايات المتحدة بتصريحات أطلقتها حول أن تواجدها في سورية مرتبط مع محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، لكن الواقع تالذي نراه هو أن الولايات التحدة توجه ضرباتها للجيش السوري بدل “داعش”، وهذا دليل آخر على أن لدى أمريكا سياسة مختلفة في سورية.

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