الجيش يوقف 3744 شخصاً خلال شهر !!

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه عن أن “وحدات الجيش قد أوقفت، نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر كانون الثاني المنصرم، 3744 شخصا من جنسيات متنوعة، لتورط بعضهم في جرائم مختلفة، منها الاتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية.

وشملت المضبوطات، أسلحة حربية من مختلف الأنواع وكمية من الذخائر الخفيفة والمخدرات والدخان المهرب، وعددا من أجهزة التأليل والاتصالات وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى 47 آلية ومركب صيد واحد و 21 دراجة نارية. وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم”.

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