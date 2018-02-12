بالفيديو ..إسقاط طائرة استطلاع تركية في عفرين

12 فبراير, 2018 - 6:39 مساءً المصدر: وكالات
بالفيديو ..إسقاط طائرة استطلاع تركية في عفرين

أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” اليوم الإثنين إسقاط طائرة استطلاع تركية من دون طيار في محور قرية قودية في عفرين شمال غربي سورية، مشيرة إلى أن هذه الطائرة حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لـ”قوات سورية الديمقراطية” “تمكنت الدفاعات الجوية لقواتنا في عفرين اليوم 12 شباط/ فبراير، من إسقاط طائرة استطلاع من دون طيار من نوع بيرقدار في سماء عفرين في محور قرية قوديه”.

وأضاف البيان “كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام قام بالتوقيع على جسم هذه الطائرة قبل إرسالها إلى سماء عفرين غير مدرك بأن هذا سيكون آخر تحليق لها”.

وكانت “وحدات حماية الشعب” الكردية، أسقطت يوم السبت 10 فبراير/ شباط، مروحية حربية تركية فوق بلدة راجو في ريف عفرين شمال غربي سورية.

المصدر: وكالات
12 فبراير, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل