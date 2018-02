بالفيديو ..إسقاط طائرة استطلاع تركية في عفرين

أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” اليوم الإثنين إسقاط طائرة استطلاع تركية من دون طيار في محور قرية قودية في عفرين شمال غربي سورية، مشيرة إلى أن هذه الطائرة حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لـ”قوات سورية الديمقراطية” “تمكنت الدفاعات الجوية لقواتنا في عفرين اليوم 12 شباط/ فبراير، من إسقاط طائرة استطلاع من دون طيار من نوع بيرقدار في سماء عفرين في محور قرية قوديه”.

وأضاف البيان “كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام قام بالتوقيع على جسم هذه الطائرة قبل إرسالها إلى سماء عفرين غير مدرك بأن هذا سيكون آخر تحليق لها”.

وكانت “وحدات حماية الشعب” الكردية، أسقطت يوم السبت 10 فبراير/ شباط، مروحية حربية تركية فوق بلدة راجو في ريف عفرين شمال غربي سورية.

YPG shoots down what they claim is an armed UAV over Afrinpic.twitter.com/VIleNUxkcw

— Gissur "𝔾𝕚𝕝𝕘𝕠" Simonarson (@GissiSim) February 12, 2018