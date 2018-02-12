جنبلاط: أعتذر من أهل بعقلين!

12 فبراير, 2018 - 7:39 مساءً المصدر: وكالات
جنبلاط: أعتذر من أهل بعقلين!

وجّه النائب وليد جنبلاط تحية عبر “تويتر” للقاضية جوسلين متى “التي اعطت درسا في الحضارة والرقي في سعيها لمحاربة الجهل والتطرف”.
وقال: “كم نحن بحاجة لامثالها ومثيلاتها في شتى مجالات الحياة السياسية والحزبية لمحاربة التطرف والجهل .وبالمناسبة فانني اعتذر من اهل بعقلين على خطأ غير مقصود جرى معالجته فورا.تعلموا من جوسلين متى”.

المصدر: وكالات
12 فبراير, 2018

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