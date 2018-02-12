جنبلاط: أعتذر من أهل بعقلين!

وجّه النائب وليد جنبلاط تحية عبر “تويتر” للقاضية جوسلين متى “التي اعطت درسا في الحضارة والرقي في سعيها لمحاربة الجهل والتطرف”.

وقال: “كم نحن بحاجة لامثالها ومثيلاتها في شتى مجالات الحياة السياسية والحزبية لمحاربة التطرف والجهل .وبالمناسبة فانني اعتذر من اهل بعقلين على خطأ غير مقصود جرى معالجته فورا.تعلموا من جوسلين متى”.

التحية للقاضية جوسلين متى التي اعطت درسا في الحضارة والرقي في سعيها لمحاربة الجهل والتطرف .كم نحن بحاجة لامثالها ومثيلاتها في شتى مجالات الحياة السياسية والحزبية لمحاربة التطرف والجهل .وبالمناسبة فانني اعتذر من اهل بعقلين على خطأ غير مقصود جرى معالجته فورا.تعلموا من جوسلين متى pic.twitter.com/jU7w0qiN8F — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) February 12, 2018

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