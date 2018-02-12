“الكتائب”: أوان التغيير قد حان

حمّل حزب الكتائب “الدبلوماسية اللبنانية مسؤولية التحرك العاجل مع الامم المتحدة والمجتمع الدولي لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية وخرق السيادة برا وبحرا وجوا، ولتأكيد الفصل بين المسارين اللبناني والسوري”.

واكد حزب الكتائب بعد اجتماعه الأسبوعي “ضرورة استعادة الدولة زمام المبادرة حفاظا على المصلحة العليا للبلاد، من خلال حصرية امتلاكها قرار السلم والحرب، والتمسك بالقوى الشرعية اللبنانية، حامية للامن في الداخل ومدافعة عند الحدود”.

وقال: “إن مد شبكة اتصالات تابعة لحزب الله في بلدة الرميلة، هو اعتداء موصوف على سيادة الدولة ويشكل خطرا أمنيا على الاهالي، ويتابع حزب الكتائب بقلق بعض المعلومات المتواترة من فاعليات المنطقة عن تغطية بعض الوزارات لهذه الاعمال المشبوهة”.

واضاف: “إن حزب الكتائب الذي طالما حذر من ان البلاد باتت ساحة مستباحة، يسهل التعدي على سيادتها، فيما السلطة غافلة أو متواطئة، يعتبر ان أوان التغيير قد حان، وبات حاجة وطنية ومصيرية، وان الانتخابات هي الفرصة التاريخية للبنانيين للتغيير المنشود ولبناء لبنان الجديد”.

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