إقالة عزيز جاءت بتوصية من باسيل

أكدت مصادر في “​التيار الوطني الحر​” لـ”الجريدة” أن ” مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدولية الوزير السابق إلياس بوصعب رفض تسوية القضية ودياً بينه وبين المستشار الاعلامي جان عزير، وشدد على ضرورة إعفائه (عزيز) من منصبه لتعود الأمور بينه وبين التيار إلى مجراها الطبيعي”.

ولفتت المصادر إلى أن “رئيس التيار ​جبران باسيل​ وبخ عزيز قبل أيام أمام موظفي ​القصر الجمهوري​، وطلب من عون اقالته حفاظاً على كرامة بوصعب”، مضيفة أن “​الرئيس ميشال عون​ اقتنع من باسيل، لكنه اقترح مخرجا مشرفا لعزيز يقضي بأن يقدم استقالته على أن يقبلها الرئيس”.

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