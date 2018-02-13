تحالف “الحريري بري”.. مستبعد

شدد النائب أمين وهبي على “أهمية موقفي رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري لجهة ضرورة حل النزاع وتوحيد الموقف في مواجهة الاطماع والجشع الإسرائيلي برا وبحرا”.

وأشار وهبي في حديث اذاعي الى أن “أحدا لا يريد حربا”، لكنه دعا المجتمع الدولي في حال كان مقتنعا بضرورة الحفاظ على استقرار لبنان الى ردع إسرائيل ومنعها من التمادي في اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية”.

وفي الشأن الانتخابي، أعلن وهبي أن “تيار المستقبل في صدد إتمام الاتصالات ورسم التحالفات النهائية قبل اعلان اللوائح التي ستخوض الانتخابات النيابية. أما عن التحالف الحريري – بري فهذا مستبعد خصوصا وأن الرئيس نبيه بري الذي نحترم سبق وأن اعلن تحالفه مع حزب الله في كل الدوائر وتيار المستقبل ليس في وارد التحالف مع الحزب”.