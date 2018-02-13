أعلن وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمنوف، أن اللقاء بين وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران حول سوريا قد يعقد في أستانا في مارس/آذار، وستليه جولة جديدة من المحادثات حول سوريا.

وقال للصحفيين بعد انتهاء جلسة حكومة البلاد، اليوم الثلاثاء: “حصلنا منذ عدة أيام على معلومات من زملائنا الروس مفادها أن الدول الضامنة لعملية أستانا وهي روسيا وتركيا وإيران، تنوي عقد لقاء لوزراء خارجيتها في إطار عملية أستانا، ومن الممكن أن يجري هذا اللقاء في أستانا. ويتم حاليا تدقيق مواعيد وجدول أعمال هذا اللقاء. وبهذا الصدد من المخطط إجراء جولة جديدة من عملية أستانا بعد لقاء وزراء الخارجية”.

وأفاد أيضا بأن اللقاء الوزاري المذكور سيجري على الأرجح في مارس/آذار القادم.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قال أمس الاثنين إن روسيا وإيران وتركيا تنسق عقد لقاء ثلاثي حول سوريا على مستوى وزراء الخارجية، مضيفا أن اللقاء قد يجري في أستانا الشهر القادم. من جهته أفاد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بأن لقاء أستانا سيعقد في الأسبوع الثاني من مارس/آذار القادم.

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