جدول أعمال “المال والموازنة” اليوم

تعقد لجنة المال والموازنة جلسة قبل ظهر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 13/2/2018، وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 628 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأورومتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي وذلك بعد إنضمام كل من جمهوريتي بلغاريا ورومانيا.

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1062 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروربي بعد انضمام جمهورية كرواتيا.

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1551 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015.

4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6395 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الإيطالية بشأن تطبيق مشروع تعاون حول “بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات”.

5- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي).

6- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2167 الرامي إلى تعديل المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة).

7- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة الأولى من القانون رقم 196 تاريخ 24/5/2000 وبعض أحكام القانون رقم 173/2011 والقانون 237/2012 المعدّل بالقانون 129/1999 المتعلق بمنصب الشرف في القضاء.