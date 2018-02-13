تركيا تقصف عفرين للمرة الأولى

أفادت روسيا اليوم بأن المدفعية التركية استهدفت، الثلاثاء، للمرة الأولى وسط مدينة عفرين شمال البلاد.

وذكرت الفضائية الروسية أن المدفعية استهدفت محيط المشفى بوسط المدينة بثلاث قذائف، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

من جهة أخرى ذكر نشطاء حقوق الإنسان أن مروحيات الجيش التركية استهدفت مواقع في قرية دمليا في المنطقة الواقعة بين راجو والشيخ حدي في القطاع الغربي من منطقة عفرين، بالتزامن مع قصف مدفعي طال القرية ذاتها.

واستهدف طيران القوات الحكومية السورية محاور القتال العنيفة بين الفصائل المقاتلة والإسلامية والقوات التركية من جهة، ووحدات حماية الشعب الكردية وقوات الدفاع الذاتي من جهة أخرى، على محاور في قرى حمام وأشكا غربي ودير بلوط وآكجلة وبافلورة ومحاور أخرى في ناحية جنديرس بالريف الجنوبي الغربي لعفرين، بالتزامن مع اشتباكات في ريفي عفرين الشمالي والشمالي الشرقي، ومحاور أخرى في ريف راجو.

وأسفرت الاشتباكات عن ارتفاع عدد القتلى إلى 159 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وقوات الدفاع الذاتي منذ 24 يوما من العمليات العسكرية، فيما ارتفع عدد القتلى في صفوف عناصر قوات عملية “غصن الزيتون” إلى 202، بينهم 29 قتيلا من جنود القوات التركية بينهم طياران اثنان، فيما البقية من مقاتلي الفصائل المسلحة المتحالفة مع تركيا، حسب النشطاء.

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