غموض يلفّ منصب عزيز في الـ “OTV”

بعد قبول رئيس الجمهورية ميشال عون استقالة مستشاره الإعلامي جان عزيز على خلفية الإشكال بين الأخير ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدولية الوزير السابق الياس بو صعب والمقدمات النارية التي طاولته عبر محطة “OTV”، حملت تغريدة عزيز في مضمونها غموضاً حول نشاطه الإعلامي في المحطة باعتباره مدير الأخبار والبرامج السياسية فيها، ومقدّم برنامج “بلا حصانة”.

وكشفت مصادر معنيّة لـ”ليبانون ديبايت” عن أن حلقة اليوم من برنامج “بلا حصانة” الذي يستضيف فيه عزيز الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أُلغيت، وقد يتم تأجيلها إلى وقت غير محدّد. في المقابل، أشارت معلومات خاصة إلى أن “الحلقة لا تزال قائمة والحريري لم يتبلغ بتأجيلها”.

وكتب عزيز، أمس الاثنين، عبر “تويتر”، “للذي تعلمت منه أنني أستطيع أن أمضي حياتي بلا لقب ولا صفة ولا رتبة، لكن يستحيل أن أقضي ساعة بلا ضمير. للذي علمني أن الحق والحقيقة يستحقان التضحية له كل الشكر، وإلى اللقاء بعد زمن الصوم والصلاة والفداء”.

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