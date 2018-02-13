أردوغان: تمويل أمريكا لـ”وحدات حماية الشعب الكردية” سيؤثر على قرارات تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط، إن قرار الولايات المتحدة تقديم الدعم المالي لـ”وحدات حماية الشعب الكردية” سيؤثر على قرارات أنقرة.

وأضاف أردوغان، في تصريحات أمام أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان، إن أمريكا ملتزمة بالقانون الداخلي لحلف الناتو، داعيا إياها إلى مواجهة “الإرهابيين” الذين يعتدون على تركيا، وذلك وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية الرسمية.

وأشار إلى أن “هناك من ينزعج من شن تركيا لعملية “غصن الزيتون”، وهذا يجعلنا نتساءل عن قوانين حلف الناتو، لذا على حلف الناتو الدفاع عن تركيا والوقوف معها أثناء دفاعها عن أمنها القومي لأنها دولة عضو بالحلف”، مضيفا: “الناتو ليس أمريكا، فإن كافة الدول متساوية في القرارات داخل هذا الحلف، وعلينا جميعا أن نحترم”.

وقال الرئيس التركي: “إن ​عملية درع الفرات​ كان لتركيا الحق بالقيام بها وكذلك غصن الزيتون، وذلك للمحافظة على سلامة أرضنا وأمن شعبنا ولو كنّا تأخرنا بعملية غصن الزيتون إلى الصيف، كان الإرهابيون سيواصلون حفر الأنفاق واستكمال إنشاء القلاع والحصون”، معلنا: “إن القوات المسحلة التركية كشفت العديد من الممرات التي قامت الوحدات الإرهابية الكردية بحفرها تحت الأرض لإنشاء ممرات إرهابية تحت حدودنا”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن واشنطن لا تزال قلقة إزاء التطورات الأخيرة في شمال غرب سوريا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بلاده تدرك تماما المخاوف الأمنية لتركيا.