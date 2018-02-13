علماء يحسبون كم يجب الوقوف لإنقاص الوزن

أجرى أطباء القلب في ولاية روتشستر الأمريكية دراسة قارنوا خلالها بين الطاقة التي يستهلكها الناس أثناء الجلوس والوقوف.

وحلل العلماء نتائح 6 دراسات شملت 1184 شخصا، يبلغ متوسط أعمارهم 33 عاما ومتوسط مؤشر كتلة الجسم 24 كغ/متر مربع و65 كغ.

واتضح أن الوقوف يحرق 0.15 سعرة حرارية في الدقيقة أكثر من الجلوس. فإن وقف الشخص الذي يزن 65 كغ لمدة 6 ساعات في اليوم سيستهلك 54 سعرة حرارية إضافية. وبذلك يمكن أن يفقد 2.5 كغ في السنة و10 كغ الـ4 سنوات.

وقال مدير بالبحث فرانسيسكو لوبيز — جيمينيز: “إن الوقوف لا يحرق المزيد من السعرات الحرارية فحسب، بل يجبر العضلات على العمل. كما أن فوائد الوقوف لا تقتصر على الوزن، بل إنه يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والسكري”.

وقد يكون الفرق بين الوقوف والجلوس أكبر من النتائج التي أظهرتها الدراسات. إذ وقف المشاركون في الدراسة دون حراك، في حين أن الناس الوافقون يميلون إلى الحركة العفوية، مثل الخطوات إلى الأمام والخلف والإيماء وتغيير ثقل الجسم من ساق إلى أخرى.

ونصح لوبيز — جيمينيز: “من المهم تجنب الجلوس لمدة عدة ساعات دون حراك. لا بد من الوقوف، والأفضل إجراء تمارين بدنية خفيفة”.