الصفدي: قانون الانتخاب يفرّق ولا يجمع

وصف النائب ​محمد الصفدي​، ​قانون الانتخاب​ الجديد “بالمُبهَم لدى الكثير من اللبنانيين، والذي يفرّق ولا يجمع”، معتبرا أن “هذا القانون بصيغته الحالية غير موجود وغير معتمد في أي بلد آخر، بل هو بدعة لبنانية بامتياز خاصة من خلال “اختراع” الصوت التفضيلي، الذي سيدفع بالمرشحين ضمن اللائحة الواحدة الى الطعن بالمرشحين الآخرين لحصد العدد الأكبر من الأصوات”.

وحذر الصفدي في تصريح من أن “يكون للمال الانتخابي وكما كل ​الانتخابات​ السابقة حضور كبير، خصوصا ان التدهور في مستوى المعيشة لدى الناس يشرع الباب على مصراعيه لدخول ​المال الانتخابي​ كعامل مؤثر في الانتخابات” موضحا أن “هذه الفئة من المجتمع ومن خلال ما آلت إليه ظروفها ​القاهرة​ ما عادت تؤمن ان هناك نائباً في البرلمان يمكن ان يغيّر في الأوضاع عامة فباتت تعتمد على الاستفادة من الظرف، حيث ان المرشح يحتاج اصواتها، وهنا يمكن لأي كان أن يبيع صوته التفضيلي للجميع ويقبض ثمنه من كل المرشحين، وحين يدخل الى مركز الاقتراع يختار من يريد”.

وردًا على سؤال حول تشكيل اللوائح الانتخابية في ​طرابلس​، أشار الصفدي الى “الا مصلحة للأقطاب في الإجتماع ضمن لائحة واحدة”، معتبرا أنه “سيكون هناك أكثر من 5 لوائح خصوصًا انه وكما يتردد أن هناك حالة انقسام في صفوف ​المجتمع المدني​”، معددًا اللوائح المحتملة “لائحة سيشكلها رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ وأخرى للوزير السابق ​أشرف ريفي​ ولائحة ثالثة برئاسة رئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​ وربما لائحة للوزير السابق ​فيصل كرامي​ بالإضافة الى تشكيل لوائح أخرى من مجموعات مختلفة”.

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