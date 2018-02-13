اتفاق بين داعش ودحر الغزاة ينهي وجود التنظيم في إدلب

بعد مفاوضات جرت خلال اليومين الماضيين تم الاتفاق بين قيادات داعش المنحدرين من “إدلب” وغرفة عمليات دحر الغزاة يقضي باستسلام عناصر من التنظيم في إدلب وتسليم أنفسهم للغرفة مع عوائلهم.

وبحسب المصادر فإن عدد الذين سلموا أنفسهم قدر بحوالي 400 شخص معظمهم من أبناء ريف حماة وإدلب مما سهل عملية التفاوض والوصول إلى اتفاق يقضي بسلامة عوائلهم.

من جانبها غرفة عمليات دحر الغزاة قالت في بيان لها إنه بذلك يكون قد تم القضاء على تنظيم داعش الإرهابي وفلوله في محافظة إدلب.

المراقبون استبعدوا أن يكون هذا الاتفاق أنهى وجود داعش في المنطقة على اعتبار أن عدد العناصر الذين سلموا أنفسهم يستحيل أن يكون هو عدد عناصر داعش في المنطقة حيث كان التنظيم يسيطر على حوالي 60 قرية في ريفي حماة وإدلب، وتوقعت المصادر أن يكون الأمر مقتصراً على تواجد التنظيم في جبهة بلدة “الخويا” وبعض القرى المحيطة بها.

يذكر أن داعش كان قد تمكن من السيطرة على بلدة سنجار الاستراتيجية بعد معارك مع القوات الحكومية قبل أن يعود وينسحب منها أمام هجوم معاكس.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

