إعلامي حجز مكانه على لائحة الأقوياء.. فمن هو ؟

رغم كثرة الطامحين من إعلاميين وصحافيين لدخول نادي اللوائح المشكلة من الأحزاب الكبرى الممثلة في السلطة، يبدو أن مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران هو الوحيد الذي حجز لنفسه مكاناً على لائحة الثنائي الشيعي في دائرة بيروت الثانية.

وعلم “ليبانون ديبايت” أنّ زهران حاز ثقة الرئيس نبيه بري والامين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي كان نائبه الشيخ نعيم قاسم اول من فتح لزهران باب الدخول الى اللائحة، ليعود ويمنحه الرئيس بري مفتاح العبور.

جاء ذلك بعد أن أعلن كل من الرئيس بري وتيار المستقبل استحالة التحالف بينهما في دائرة بيروت، ما جعل زهران مرشحاً ثابتاً عن المقعد السني في اللائحة التي هي في طور التشكل والتي ستضم تحالفاً عريضاً من الاحزاب التقليدية في الثامن من اذار، وقد ابلغ من الرئيس بري شخصياً بالقرار.

‎وسواء فاز زهران بالمقعد النيابي او لم يفز فلقد حجز مكانه في نادي السياسيين من بابه النيابي الواسع.

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