هذا ما طلبه عون من “جمعية المصارف”..

طلب رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ من ​جمعية مصارف لبنان​ المحافظة على استمرارية العمل الاقتصادي، واستمرار التسليفات التي من شأنها ان تدعم الطبقة الوسطى في لبنان.

موقف الرئيس عون نقله عنه رئيس ​جمعية المصارف​ ​جوزف طربيه​ الذي زار ​قصر بعبدا​ على رأس وفد من الجمعية، حيث عرض مع رئيس الجمهورية الاوضاع العامة في البلاد والتطورات الاخيرة، ودور المصارف في المحافظة على الاستقرار المالي. كما تم التطرق الى الاجراءات التي تتخذها المصارف بالتنسيق مع ​مصرف لبنان​، والتي كانت موضع بحث في زيارة نائب وزير الخزانة الاميركية لشؤون ​مكافحة الارهاب​ السيد مارشال بيلنغسلي.

و استقبل الرئيس عون النائب ​حكمت ديب​ الذي عرض معه الاوضاع العامة في البلاد، وراجع في موضوع اخلاءات الضاحية الجنوبية لجهة استكمال اعادة الاملاك الى اصحابها وهي العملية التي بدأت قبل مدة وتمت فيها اعادة نحو الف مسكن، ولا يزال هناك 200 عقار ينبغي توفير التمويل اللازم لاخلائها.واوضح النائب ديب ان الرئيس عون مهتم بمتابعة هذه القضية قبل انتخابه رئيساً للجمهورية، وان اهالي ​المريجة​ والشياح وبرج البراجنة وسقي الحدث يعلّقون اهمية كبيرة على دوره في الحصول على حقوقهم.

واستقبل الرئيس عون رئيس تيار “صرخة وطن” السيد ​جهاد ذبيان​ الذي قال بعد اللقاء: “بعدما مرت غمامة الصيف وادبرت، ها هو الغيم والخير والغيث قد اقبلوا، ورهان الشعب اللبناني على فخامة العماد ميشال عون هو بمكانه. ونحن على يقين ان آمالنا سوف تتحقق ببناء دولة المؤسسات والرقي بالانسان.

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