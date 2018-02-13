الكويت.. قبول غير الكويتيين في الجيش

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن قبول غير الكويتيين في وظائف جيش البلاد.

وظهرت نتيجة التصويت في المداولة الأولى التي تمت بالنداء بالاسم، موافقة 44 عضوا فيما عارضه 5 نواب آخرين، وامتنع عضو واحد عن التصويت، من إجمالي الأعضاء الحاضرين الـ50، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وانتقل مجلس الأمة في جلسته لمناقشة لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن مشروع قانون بشأن تعديل المادة (29) من القانون رقم (32) لعام 1967، المتعلّقة بالجيش الكويتي.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه “يستبدل بنص المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النص التالي: يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا، عن طريق الإعارة أو التعاقد، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون”.

كما تنص المادة الأولى على أنه “يجوز، عند الحاجة، قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وأفراد، وفقًا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع”.

ويعامل، حسب نص القانون، المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش، أعلنت في أبريل/ نيسان 2017، فتح باب التسجيل والتقديم لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية “البدون” للالتحاق بالقوات البرية والجوية، وذلك لسدّ النقص فيهما، عقب تقديم مئات الجنود المواطنين استقالاتهم، بعد توفر فرص وظيفية أفضل.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

