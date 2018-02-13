للمرة الأولى ..قرار سعودي جديد بخصوص النساء

أعلن مكتب النائب العام السعودي عن إجراء جديد بشأن المرأة، في ظل سعي المملكة إلى تعزيز عملها في إطار خطة إصلاحية في مرحلة ما بعد النفط.

وأفاد المكتب في بيان نقلته وزارة الإعلام “أنه سيعين نساء في وظيفة محقق للمرة الأولى، لافتا إلى إتاحة وظائف شاغرة للمرأة كموظفة في النيابة العامة برتبة ضابط تحقيق”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويأتي ذلك في إطار حملة إصلاحات أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البالغ 32 عاما تحت مسمى “رؤية 2023”.

وكانت دائرة الجوازات أعلنت مؤخرا أنها تلقت 107 آلاف طلب لشغل 140 وظيفة شاغرة للنساء في المطارات والمعابر الحدودية.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر العام الماضي مرسوما يقضي بالسماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من حزيران/يونيو المقبل في خطوة تاريخية من شانها أن تسفر عن انضمام نساء إلى القوى العاملة في المملكة.

وبالإضافة الى رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، سمح بفتح دور السينما إضافة إلى المشاركة في سلسلة من النشاطات الترفيهية والرياضية.

لكن لا تزال النساء في السعودية يواجهن عددا من القيود حيث يتعين عليهن الحصول على موافقة من ولي الأمر للدراسة والسفر والقيام بأمور أخرى.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

