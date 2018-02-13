الرياشي: لإنقاذ تلفزيون لبنان

شارك وزير الاعلام ملحم الرياشي في إجتماع مجلس المديرين الاسبوعي في “تلفزيون لبنان”، واطلع على اوضاع المؤسسة وأعطاهم توجيهاته للاستمرار بهذا المرفق في غياب مجلس الادارة.

وبعد الاجتماع، أكد الرياشي أنه “حرص على تأسيس مجلس المديرين “بغية تخفيف الاحتقان، في غياب مجلس الادارة وعدم اقرار التعيينات في مجلس الوزراء منذ 9 اشهر”.

وقال: “تلفزيون لبنان ليس للرسميين بل لكل اللبنانيين، وعندما يتم تعيين مجلس ادارة جديد فإن التلفزيون سيحتل خلال ستة عشر شهرا المراتب الاولى محليا وعربيا”.

وعن مصير تعيين مجلس ادارة جديد، أوضح الرياشي ان “موضوع التعيينات الادارية غير متعلق بالتقارب او الابتعاد عن التيار الوطني الحر. وانا لا اتعامل مع هذه الملف من خلفية سياسية، وأناشد مجلس الوزراء إنقاذ تلفزيون لبنان ووضع الملف على جدول اعمال اول جلسة للحكومة”.

وسئل عن سلسلة الرتب والرواتب للتلفزيون، فأكد أن “الملف تتم معالجته ضمن إطار معالجة المؤسسات الحكومية التي تشبه وضعه، واذا لم تتم معالجته حالا فستتم مع مفعول رجعي، وهناك اموال موجودة لدى المؤسسة”.

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