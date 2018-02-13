قذائف صاروخية على ضاحية الأسد السكنية بريف دمشق

استشهاد أربعة أطفال بسقوط قذائف صاروخية، مساء اليوم الثلاثاء، على ضاحية الأسد السكنية في مدينة حرستا بريف دمشق.

وقال مصدر في شرطة دمشق، إن “المجموعات المسلحة في حي جوبر أطلقت عدة قذائف صاروخية سقطت اثنتان منها على ضاحية الأسد السكنية وتسببت باستشهاد 4 أطفال فضلا عن وقوع أضرار مادية في الأبنية والمحال التجارية”.

وأضاف المصدر أن “القذائف الصاروخية طالت حي القصاع ومحيط المعرض القديم وتسببت بأضرار مادية”. وفي سياق متصل، انتهكت المجموعات المسلحة مجددا اتفاق منطقة “تخفيف التصعيد” بالغوطة الشرقية عبر استهدافها بالقذائف مناطق سكنية بمدينة دمشق في حين ردت وحدات الجيش العربى السورى بالأسلحة المناسبة على مناطق إطلاق القذائف. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لـ”سانا” أن المجموعات المسلحة أطلقت بعد ظهر اليوم قذيفتي هاون على أرض “معرض دمشق القديم” ومنطقة القصاع السكنية ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بالممتلكات دون وقوع إصابات بين المدنيين.

إلى ذلك قامت وحدات من الجيش العربي السوري بالرد على إطلاق القذائف التي مصدرها المجموعات المسلحة في عمق الغوطة الشرقية ودمرت لها منصات لإطلاق القذائف وأوقعت خسائر بين أفرادها.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ 22 من تموز/ يوليو الماضي وقفا للأعمال القتالية فى عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة فى الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.

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