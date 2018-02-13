مجلة: إسرائيل تخطط لسحق أي جيش في أي وقت

تخطط إسرائيل لسحق أي جيش في أي وقت، باستخدام دبابة “ميركافا”، وفقا لمجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية.

ذكرت المجلة، في تقرير لها، أمس الاثنين 12 كانون الثاني، أن نظام حماية الدبابات الإسرائيلية المعروف بـ”تروفي أكتف بروتكشن سيستم”، يشمل مزيجا من وسائل الاستشعار والقذائف المتفجرة، التي يمكنها تدمير قذائف الدبابات المعادية، والصواريخ المضادة للدبابات.

ولفتت المجلة إلى أن نظام الحماية الإسرائيلي ساهم في حماية العديد من الدبابات الإسرائيلية في “حرب غزة” عام 2014.





واعتبرت المجلة أن دبابات “ميركافا” الإسرائيلية واحدة من أفضل دبابات القتال الرئيسية في العالم، مضيفة: “امتلاك دبابة قتال قادرة على تدمير دبابات العدو يعد من أهم الوسائل التي تمكن الجيوش الحديثة من تحقيق الانتصار في الحرب البرية”.

وتعتمد قوة الدبابات الحديثة على ثلاثة عوامل هي قوتها مدفعها الرئيسي، وسرعتها أثناء العمليات القتالية، ومستوى التدريع ضد القذائف المعادية، وفقا للمجلة، التي أشارت إلى أن تلك العوامل تختلف وفقا لأولويات كل دولة، وأن إسرائيل تعتبر أن تدريع الدبابات أهم تلك العناصر الثلاثة.

وتمتلك الدبابة مدفع عيار 105 مم، إضافة إلى ثلاثة مدافع رشاشة بأعيرة 7.62 مم، و12.7 مم، يمكنها تدمير المركبات الخفيفة.

و”ميركافا” هي دبابة القتال الرئيسية في الجيش الإسرائيلي، وفقا لموقع “فبرادو” الأميركي، الذي لفت إلى أن أول نسخة منها دخلت الخدمة عام 1979، وظلت في الخدمة حتى عام 1983، حينما تم إنتاج “ميركافا — 2” بقدرات قتالية أفضل تشمل تدريع أقوى ونظام أكثر تطورا للتحكم في إطلاق النار.

واستمر إنتاج “ميركافا — 2” حتى عام 1990 وبعدها تم إنتاج “ميركافا — 3” بمحرك 1200 حصان ومدفع أكثر قوة وتدريع إضافي، وظلت كلاهما في الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

وطور الجيش الإسرائيلي النسخة الأكثر تطورا من الدبابة وهي “ميركافا — 4” التي تعد واحدة من أكثر دبابات القتال الرئيسية تقدما في العالم.

وتعد دبابة “ميركافا — 4” واحدة من دبابات الجيل الرابع التي يتم إنتاجها في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تحل محل النسخة السابقة من ذات النوع.

وتمتلك “ميركافا — 4” مدفع رئيسي عيار 120مم، ومحرك قوته 1500 حصان، وتستخدم دوائر كهربائية متقدمة، وبها نظام تعقب حراري.

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