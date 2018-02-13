توقيع مذكرة نيات للتعاون اللبناني البولندي

عقد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني لقاء في السرايا الحكومية ضم عن الجانب البولندي رئيس جهاز مكافحة الفساد الوزير إرنست بيدا، ونائبه الوزير غريغور أوتشيك، ومنسق العلاقات الدولية في الجهاز بافل روتكوفسكي، وعن الجانب اللبناني حضر الاجتماع المستشار القانوني لوزارة شؤون مكافحة الفساد وديع عقل، ورؤساء الأجهزة الرقابية المعنية.

وعرض الوفد البولندي لآليات مكافحة الفساد وتشريعاتها في بولندا، وأساليب العمل في هذا المجال والنتائج العملية له. وتبعت ذلك مناقشة عامة بين الوفدين انتهت بتوقيع مذكرة نيات للتعاون اللبناني – البولندي في مجال مكافحة الفساد وتبادل الخبرات والمساعدة التقنية والعلمية.

ثم رافق تويني رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي إلى قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووجه إليه دعوة لزيارة بولندا.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

