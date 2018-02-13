تأجيل إضراب النقل البري !!

التقى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وفداً من اتحاد نقابات النقل البري، وقال بعد اللقاء: “إنّني ألتزم بما تعهّدت به من مطالب أمام ممثلي اتحادات النقل البرّي”، متمنياً عليهم التمهّل في تنفيذ الإضراب المقرّر الخميس المقبل. واعتبر أنّ “90 في المئة من مطالبهم أكثر من محقة”.

من جهته، أعلن رئيس اتحاد قطاعات النقل البري في لبنان بسام طليس “تأجيل الإضراب إلى ما بعد لقاء رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يوم الجمعة المقبل”، موضحاً أنّه “بعد اجتماع يوم الجمعة سيتمّ أخذ القرار إمّا تعليق الإضرابات، إمّا السير بها من جديد”.

وقال إنّ “البلد يعنينا ومصلحته تعنينا، ويعنينا من ندافع عنهم كقطاع نقل بري، كما يعنينا أكل العنب لا قتل الناطور”، متمنياً على العاملين في قطاع النقل البري تأجيل موعد الإضراب حتى بعد يوم الجمعة حيث سيبنى على الشيء مقتضاه”.





بدوره أعلن رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنّ “اللقاء مع الحريري المقرر الجمعة المقبل سيحدّد التوجه العام للإضراب، على أن نقرر ما نراه مناسباً في اجتماع الإتحاد العمالي العام الذي سيعقد الإثنين المقبل”.

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