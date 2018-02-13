كنعان: لحل قضية النازحين ومعضلة النفايات

أشار النائب ابراهيم كنعان الى “ان قضية النازحين السوريين هي قضية مركزية أساسية، ولبنان يحمل الكثير من الأعباء وهذا الموضوع ولا يستطيع الإستمرار على هذا النحو”.

وقال كنعان بعد اجتماع “تكتل التغيير والإصلاح”: “يجب ان يتم اعتماد خطة واضحة وجدية، سبق أن تكلمنا عنها منذ زمن، وكررناها سنة فسنة، منذ الـ 2011 الى اليوم نحن نتحدث في هذا الموضوع”.

وأضاف: “موضوع النفايات والمطامر والمكبات العشوائية موضوع موروث منذ سنوات، ووزير البيئة وضع خطة تتطلب وقتا لتنفيذها لكن على البلديات ان تعمل بموجبها بعد تحسين امكانياتها، والمطلوب إعطاء البلديات حقوقها ان من الصندوق البلدي المستقل او من الخليوي ونحن على استعداد كامل للمساعدة في هذا الموضوع”، لافتاً الى انه “سيكون لنا عمل جدي في الأيام المقبلة، وهنا نطلب من الجميع ان لا يزعلوا منا إذا ما لمسوا حركة ميدانية لاقفال ما يظهر بأنه مضر ومخالف”.

وختم قائلاً: “أنوه بعمل القضاء وأشد على يده، خصوصا عند اتخاذ قرارات بملفات عمرها سنوات وفيها حقوق للمواطنين كما حصل في المتين أخيرا وهذا ليس استغلالا سياسيا بل إحقاق الحق للناس والتي كان التكتل دعا اليه حتى مع سياسيين اخرين. القضاء بحاجة الى غطاء ليقوم بحركة جدية وعادلة، ونحن نشيد به ونطالب بأن يكون حاسما وحازما في القضايا القديمة والتي بدأ يبت بها بعدالة كاملة لأن دولة القانون هي عدالة وقضاء”.

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