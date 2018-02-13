أمن الدولة بحاجة لمأمورين

تُعلن المديرية العامة لأمن الدولة عن حاجتها لتطويع عناصر برتبة مأمور متمرن (ذكور فقط).(العدد المطلوب 400)

تاريخ بدء تقديم الطلبات :22-1-2018

آخر مهلة تقديم الطلبات :8-2-2018

تاريخ المباراة : غير محدد بعد

لمزيد من التفاصيل حول الشروط المطلوبة للترشيح والمستندات المطلوبة ومراكز وتواريخ تقديم الطلبات وبرنامج المباراة النقر على الرابط التالي: https://goo.gl/d4tjiS

للتسجيل في التدريب النقر على الرابط التالي: https://goo.gl/VCEZuF

من شروط الاشتراك بالمباراة:

عازباً، أرملاً أو مطلقاً دون أولاد.

لغاية٣١/١٢/٢٠١٨ قد أتم الثامنة عشر من العمر ولم يتجاوز السابعة والعشرين في ما يتعلق بالمدنيين والثلاثين في ما يتعلق بعسكريي الخدمة الفعلية في الجيش والقوى المسلحة الأخرى.

مستوى التحصيل العلمي الشهادة المتوسطة ” بريفيه ” أو ما يعادلها على الأقل.

طول القامة :

١٦٤سنتمراً : من حملة شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً أو البكالوريا الفنية، أو من عسكريي الخدمة الفعلية في الجيش والقوى المسلحة٠

١٦٧سنتمتراً : من باقي المرشحين ٠

على الراغبين بتقديم طلبات ترشيح للتطوع متابعة موقع المديرية العامة لأمن الدولة على العنوان الالكتروني WWW.state-security.gov.lb ومتابعة إعلاناتها في الصحف والتلفاز للاطلاع على مرحلة تقديم الطلبات ومراحل الاختبارات التالية.

يقوم المعهد بإعداد المتقدّمين المحتملين لتلك الوظائف وتحضيرهم ذهنياً ونفسياً وعلمياً على أساس هذه الوظائف ووفقاً لشروطها، مؤمنين بقدراتهم وبمبادىء الكفاءة والمهنية والجديّة وأنّه”من جدّ وجد” وليس بمبدأ “الواسطة”.

– في حال توفرت لديكم الشروط المناسبة، الرجاء في أقرب فرصة تقديم الطلب الخاص بالمشاركة في المباراة المشار اليها .

-لابورا هي على استعداد لاستقبالكم ومرافقتكم في كل مراحل اعداد الطلب وتوفير التدريب اللازم من أجل المساهمة في النجاح.

– كما العادة الرجاء تمرير الإعلان لإبلاغ أي شخص يتمتع بالشروط المطلوبة لهذه الوظيفة .

– لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بقسم القطاع العام في مكاتب لابورا – المركزية أنطلياس: 04403352 أولابورا زحلة : 08829799 أو لابورا لبعا: 07230002 أو لابوراالبترون : 06741041

في حال ستتقدمون بطلب الرجاء ارسال رسالة نصية sms أو whatsup على رقم لابورا 79106615 تتضمن اسمكم الثلاثي والوظيفة التي ستتقدمون لها

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