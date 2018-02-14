في سورية أبناء قتلوا آباءهم والأسباب؟!

كشف مصدر قضائي عن ورود العديد من الدعاوى المتعلقة بارتكاب أشخاص جرائم قتل بحق والديهم لأسباب مختلفة، معتبراً أن هذه الجرائم خطيرة ولها آثار سلبية على المجتمع.

وفي تصريح لـ”الوطن أون لاين” أوضح المصدر أن من أحد الجرائم قتل أحد الأشخاص والده بدافع سرقة 10 آلاف دولار بالتعاون مع أصدقائه، مبيناً أنه دخل إلى بيت والده وطعنه في سكين في رقبته.

وأضاف المصدر أن شخصاً آخر قتل والده بسبب أنه كان يتحرش بالنساء فسبب له العار ،حسب قوله، مشيراً إلى أنه قتل أيضا عمه في ذات الوقت لذات السبب.

وأكد المصدر أن مثل هذه الجرائم من الممكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام لأنها تعتبر عمد تم التخطيط لارتكابها قبل تنفيذها.

وتابع المصدر أن جرائم القتل أما أن تكون عمداً وعقوبتها مشددة تصل أحياناً إلى الإعدام وأما قصداً وتكون العقوبة أخف، وأخيراً قتل الخطأ والذي تخفف فيه العقوبة.

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