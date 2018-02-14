ماكرون يهدد سوريا بضربة عسكرية!

قال الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” اليوم إن بلاده ستوجه ضربات في حال استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في سوريا، إلا أنه أوضح في الوقت نفسه أنه لم يرَ أي أدلة على ذلك.

وأضاف “ماكرون” لم تؤكد وكالاتنا ولا قواتنا المسلحة أن الأسلحة الكيماوية استخدمت ضد المدنيين على النحو المبيّن في المعاهدات.

جاء ذلك خلال حديثه للصحفيين مساء اليوم الثلاثاء قال فيه “ماكرون” أيضاً وضعت خطاً أحمر فيما يتعلق بالأسلحة الكيماوية.

وكانت روسيا قد حذرت اليوم من أن جبهة النصرة تحضر لهجوم كيماوي بالتعاون مع “الخوذ البيضاء”، وقال مركز المصالحة الروسي في سوريا اليوم: «إن أحد سكان إدلب أبلغ المركز بأن “جبهة النصرة” تحضر لعملية استفزازية باستعمال مواد كيميائية لبث ذلك عبر قناة أجنبية».

يذكر أن وزيرة الدفاع الفرنسية “فلورنس بارلي” كانت قد صرحت قبل أيام إنه لا توجد أدلة موثوقة على استخدام الحكومة السورية لغاز الكلور حتى الآن، مشيرة إلى أنه لا يمكن التحدث عن أن “دمشق” تجاوزت “الخط الأحمر”.

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