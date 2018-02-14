إيواء مسن يفترش الرصيف في “طرابلس”

لبت جمعية الخدمات الإجتماعية في أبي سمراء طلب “اللجنة الإجتماعية وذوي الإحتياجات الخاصة” في بلدية طرابلس، لايواء المسن “أحمد”، الذي كان يفترش الارصفة والطرقات.

واوضحت رئيسة اللجنة عضو المجلس البلدي رشا فايز سنكري ان “الجمعية وافقت على طلب اللجنة الاجتماعية بعد متابعة استمرت اكثر من سنة لهذه الخدمة الإنسانية”، وقالت: “إنطلاقا من فكرة التكافل الإجتماعي على المجتمع في مدينتنا طرابلس تقديم دائما المساعدات لجمعية الخدمات وغيرها ليتمكنوا من تلبية كل حاجيات الإيواء لمن هم بحاجة ماسة ولا مسكن لهم، لاسيما وان الخدمات التي ستقدمها الجمعية، هي: بداية إجراء فحوص شاملة له صحيا ونفسيا، وبعد اجراء فحص أولي لاحظوا أن لديه فتق في بطنه وهو بحاجة لعملية جراحية وسيتم تحويله الى مستشفى لإجرائها، اضافة الى الايواء والمأكل والملبس وغيرها من الاحتياجيات”.

اضافت: “إن الجمعية بحاجة ماسة لمساعدة الوزارات المختصة برفع قيمة المخصصات المالية لها، وأتوجه الى الخيرين والمجتمع المدني المحلي بطلب مساعدة الجمعيات الإيوائية ليتمكنوا من مساعدة هكذا حالات انسانية، ولا يسعنا الا تقديم كل الشكر الى جمعية الخدمات على عنايتها واهتمامها”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

