موسكو تدعو مستشارة الرئيس السوري للمشاركة في “فالداي”

دعت روسيا وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، ومستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، ونائب المبعوث الأممي إلى سوريا رمزي عز الدين رمزي للمشاركة في مؤتمر منتدى فالداي حول الشرق الأوسط.

وقالت السكرتيرة الصحفية للمنتدى ماريا ميكلوشيفسكايا، اليوم الأربعاء: “تم توجيه دعوات إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان ونائب المبعوث الخاص إلى سوريا رمزي رمزي للمشاركة في المؤتمر. وننتظرهم”.

كما أفادت بأن مؤتمر منتدى فالداي بعنوان “روسيا في الشرق الأوسط: اللعب بكافة المجالات” سيعقد في موسكو في 19-20 من فبراير/شباط الجاري.

وكان مدير مجلس صندوق التنمية والدعم لمنتدى فالداي الدولي أندريه بيستريتسكي أعلن، أمس الثلاثاء، أن المؤتمر المذكور سيشارك فيه ممثلون من أهم بلدان المنطقة، مضيفا أن روسيا سيمثلها في المؤتمر وزير الخارجية سيرغي لافروف.

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