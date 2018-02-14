أنقرة لم تجد أي أدلة على إسقاط مروحيتها قرب الحدود السورية

صرح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بأن اللجنة التي تحقق في حادث سقوط مروحية “ATAK” الحربية التركية في ولاية هاتاي التركية الواقعة قرب الحدود السورية، لم تجد أي أدلة على إسقاطها.

وقال يلدريم للصحفيين، اليوم الأربعاء: “بحثت مجموعتنا للتحقيق في الحوادث الجوية كل الروايات الممكنة الخاصة بسقوط المروحية، لكنها لم تتمكن من إيجاد أي أدلة على أنها أسقطت”.

وكانت الأركان الجوية التركية أعلنت السبت الماضي مقتل جنديين تركيين جراء سقوط المروحية المشاركة في عملية “غصن الزيتون” في عفرين السورية. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آنذاك إنه تم إسقاط المروحية.

يذكر أن تركيا أعلنت في 20 يناير/كانون الثاني الماضي بدء عملية “غصن الزيتون” العسكرية ضد الوحدات الكردية الواقعة في منطقة عفرين السورية.

من جهتها أدانت دمشق الأعمال التركية في عفرين، مشيرة إلى أن هذه المنطقة تعد جزء لا يتجزأ من سوريا.

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