هل يسلم الأردن رغد صدام حسين إلى العراق؟

كشف مصدر حكومي مطلع أن الأردن تجاهل مذكرة من الحكومة العراقية طلبت فيها تسليم رغد صدام ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مشيرا إلى عمان تلقت أكثر من مرة ذات الطلب من بغداد .

ونقلت صحيفة “رأي اليوم” عن المصدر، قوله إن الأردن تعود على تجاهل كافة تلك المذكرات، ولا يعلق عيلها، وذلك بسبب أن رغد صدام حسين تقيم في الأردن بصفة ولأسباب إنسانية، مشددا على أن رغد ملتزمة بأدب الضيافة ولا تتدخل بالشؤون السياسية لا للعراق ولا لغير العراق .

يذكر أن الحكومة العراقية نشرت في 5 فبراير/شباط الجاري، قوائم تضم 60 مطلوبا لها بينهم ابنة الرئيس الراحل رغد صدام حسين.

فيما علقت رغد، على ذلك بالقول إنها لم تدل بأي تصريح منذ مقتل والدها، وفيما استغربت من ورود اسمها ضمن قوائم المطلوبين، أشارت إلى أنها ستقاضي كل من أساء لها بغير حق.

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