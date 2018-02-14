حايك: لا مقايضة على حدود

رأى رئيس المكتب السياسي لحركة “أمل” جميل حايك ان “الأوطان وحماية ثرواتها وكرامة الانسان فيها تحفظ بالتمسك بعناوين القوة المتمثلة بالمقاومة والوحدة الوطنية ودعم الجيش”.

وشدد خلال احتفال تأبيني أقامته الحركة في بلدة السكسكية على “دور الأم في ارساء القيم الاجتماعية الاصيلة التي ركز عليها الانبياء والاولياء والصلحاء وهي العنوان الذي تحت ظلالها نسير في كل الاتجاهات كعنوان للاستقامة الاجتماعية والسياسية وفي العلاقة مع الشركاء في الوطن من اجل استقامة المجتمع”.

وقال: “لبنان كان وما زال محط انظار واطماع العدو الصهيوني على مختلف المستويات لكننا اليوم وبكل فخر امام سقوط حلم اسرائيل الكبرى وسقوط احلامها واطماعها وعدوانيتها، فهذا العدو الذي لم يقبل في يوم من الايام ان تكون له حدود، ها هو اليوم ينكفئ مع مشروعه مختبئا خلف الجدران، وكل ذلك بفضل المقاومة ومشروعها الذي غرس بذاره الإمام السيد موسى الصدر”.

ونوه “بالانجاز الذي حققته الدفاعات الجوية السورية من خلال اسقاط طائرة إف 16، وهو إنجاز سيغير المعادلات”، وقال: “لم يعد لهذا العدو ما يخيفنا به لقد اسقطنا غطرسته، وما سجل في الاجواء السورية قبل ايام هو تحول نوعي كبير في الصراع مع المشروع التآمري على منطقتنا التي اريد لها ان تسقط وتتشظى وتتحول الى ركام، فها هي امتنا تنتصر مجددا على المشروع الفتنوي التآمري”.

أضاف: “الأوطان وكرامة انسانها وحماية ثرواتها تحفظ بالتمسك بعناوين القوة المتمثلة بالمقاومة والوحدة الوطنية ودعم الجيش بكل الامكانات والتمسك بحقوقنا ورفض اي مقايضة على سيادة ارضنا ومياهنا وثرواتنا تحت ظرف من الظروف”.

وشدد على أن “لبنان بوحدته يمثل النقيض لاسرائيل العنصرية، والمطلوب تعزيز مناخات هذه الوحدة وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي”، لافتا الى ان “اسرائيل لا تتسلل الا من ابواب التفرقة، لذا يجل اقفال ابواب الانقسام وتعزيز عناوين الوحدة وفتح ابواب التلاقي والحوار”.