شخصيّات ووفود أمت ضريح الشهيد الحريري

14 فبراير, 2018 - 3:32 مساءً المصدر: وكالات
شخصيّات ووفود أمت ضريح الشهيد الحريري

امت شخصيات ووفود من المناطق اللبنانية كافة ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت في الذكرى ال 13 على استشهاده.

وقد زار الضريح: الرئيس حسين الحسيني، الرئيس فؤاد السنيورة على رأس عدد من نواب كتلة “المستقبل”، الوزراء: مروان حمادة، جان اوغاسبيان ومعين المرعبي، الوزير السابق سليم الصايغ، النائب بهية الحريري، السيد علي الأمين، السيد شفيق الحريري، النائب وليد جنبلاط وفد المهن الحرة في “تيار المستقبل”، وفد جمعية نساء المستقبل، وفد كشافة لبنان المستقبل، عدد من منسقي “المستقبل” من كافة الأراضي اللبنانية، إلى جانب شخصيات سياسية، اجتماعية، فكرية، اقتصادية، روحية، اعلامية ووفود شعبية.

المصدر: وكالات
14 فبراير, 2018

الكلمات الدلالية:

«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

اعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل