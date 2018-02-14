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التصنيفات:
فن ومشاهير
ليليا الأطرش تتألق باللون الأحمر!
14 فبراير, 2018
- 6:17 مساءً
المصدر:
وكالات
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نشرت النجمة ليليا الأطرش مجموعة صور عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها، ظهرت فيها وهي تحتفل بعيد الحب مرتدية اللون الأحمر.
وظهرت ليليا باطلالة متألقة أبهرت متابعيها الذين تمنوا لها أن تكون كل أيامها مليئة بالحب.
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المصدر:
وكالات
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14 فبراير, 2018
الكلمات الدلالية:
ليليا الأطرش
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