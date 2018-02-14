ليليا الأطرش تتألق باللون الأحمر!

14 فبراير, 2018 - 6:17 مساءً المصدر: وكالات
ليليا الأطرش تتألق باللون الأحمر!
نشرت النجمة ليليا الأطرش مجموعة صور عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بها، ظهرت فيها وهي تحتفل بعيد الحب مرتدية اللون الأحمر.
وظهرت ليليا باطلالة متألقة أبهرت متابعيها الذين تمنوا لها أن تكون كل أيامها مليئة بالحب.
المصدر: وكالات
14 فبراير, 2018

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