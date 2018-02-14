لبنان سحق العراق وتأهل الى نهائيات آسيا

استعاد منتخب لبنان للناشئين في كرة السلة توازنه وسحق المنتخب العراقي(86-49) في اليوم الرابع ما قبل الأخير من المرحلة الثانية من بطولة غرب آسيا للناشئين(تحت ال18 سنة) في كرة السلة التي تقام في صالة الأمير حمزه في العاصمة الأردنية عمّان والتي ستختتم الخميس 15 شباط الجاري.

وجاءت نتيجة الأرباع كالتالي:(29-5)(45-16)(59-29)(86-49).وسيطر لاعبو منتخب الأرز على الفريق الخصم منذ بداية المباراة.

وبالفوز الذي حققه الأربعاء، تأهل منتخب الأرز الى نهائيات بطولة آسيا(تحت ال18 سنة) التي ستقام في بانكوك(تايلاندا) في الصيف المقبل اذ ان المطلوب تأهل ثلاثة منتخبات من المنتخبات الخمسة المشاركة في بطولة منطقة غرب آسيا (لبنان،الاردن،ايران،سوريا والعراق) الى البطولة القارية مع العلم ان المرحلة الأولى أسفرت عن تصدر ايران الترتيب يليها لبنان.

تبقى للبنان مباراة واحدة في البطولة ضد المنتخب السوري ستقام عند الساعة السادسة من مساء الخميس 15 شباط الجاري بتوقيت بيروت حيث سيسعى المنتخب اللبناني للفوز بها.

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