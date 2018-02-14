الحريري يعتذر!

14 فبراير, 2018 - 8:27 مساءً المصدر: وكالات
الحريري يعتذر!

شكر رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، على حسابه الخاص عبر تويتر، الذين حضروا الإحتفال بالذكرى الـ13 لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق ​رفيق الحريري​،”شكراً لجمهور الوفاء النبيل على تكبّده مشقّة الوصول إلى احتفال “البيال” ب​ذكرى 14 شباط​.

كما وجّه الحريري اعتذاراً للأصدقاء والشخصيات وقال: “عذراً من الأصدقاء الّذين تعذّر وصولهم لقاعات الإحتفال، ومن كلّ الشخصيات الّتي تعذّر القيام بالواجب تجاهها بسب الإزدحام”، مشدّداً على أنّ “مجرّد حضوركم تكريم عظيم لصاحب الذكرى وتيار المستقبل​”.

 

المصدر: وكالات
14 فبراير, 2018

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