الحريري يعتذر!

شكر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، على حسابه الخاص عبر تويتر، الذين حضروا الإحتفال بالذكرى الـ13 لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري،”شكراً لجمهور الوفاء النبيل على تكبّده مشقّة الوصول إلى احتفال “البيال” بذكرى 14 شباط.
كما وجّه الحريري اعتذاراً للأصدقاء والشخصيات وقال: “عذراً من الأصدقاء الّذين تعذّر وصولهم لقاعات الإحتفال، ومن كلّ الشخصيات الّتي تعذّر القيام بالواجب تجاهها بسب الإزدحام”، مشدّداً على أنّ “مجرّد حضوركم تكريم عظيم لصاحب الذكرى وتيار المستقبل”.
شكرا لجمهور الوفاء النبيل على تكبده مشقة الوصول الى احتفال بيال بذكرى #١٤شباط وعذرا من الاصدقاء الذين تعذر وصولهم لقاعات الاحتفال، ومن كل الشخصيات التي تعذر القيام بالواجب تجاهها بسب الازدحام. مجرد حضوركم تكريم عظيم لصاحب الذكرى و تيار المستقبل. pic.twitter.com/VKwC0NJDoF
— Saad Hariri (@saadhariri) February 14, 2018