الحريري يعتذر!

شكر رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، على حسابه الخاص عبر تويتر، الذين حضروا الإحتفال بالذكرى الـ13 لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق ​رفيق الحريري​،”شكراً لجمهور الوفاء النبيل على تكبّده مشقّة الوصول إلى احتفال “البيال” ب​ذكرى 14 شباط​.

كما وجّه الحريري اعتذاراً للأصدقاء والشخصيات وقال: “عذراً من الأصدقاء الّذين تعذّر وصولهم لقاعات الإحتفال، ومن كلّ الشخصيات الّتي تعذّر القيام بالواجب تجاهها بسب الإزدحام”، مشدّداً على أنّ “مجرّد حضوركم تكريم عظيم لصاحب الذكرى وتيار المستقبل​”.

شكرا لجمهور الوفاء النبيل على تكبده مشقة الوصول الى احتفال بيال بذكرى #١٤شباط وعذرا من الاصدقاء الذين تعذر وصولهم لقاعات الاحتفال، ومن كل الشخصيات التي تعذر القيام بالواجب تجاهها بسب الازدحام. مجرد حضوركم تكريم عظيم لصاحب الذكرى و تيار المستقبل. pic.twitter.com/VKwC0NJDoF — Saad Hariri (@saadhariri) February 14, 2018

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