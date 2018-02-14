بعدما غادرت… مي شدياق “تعرّي” احتفال البيال

تهافت محبّو الرئيس الشهيد رفيق الحريري من مناطق لبنانية عدة. وغصّت القاعة بشخصيات سياسية واجتماعية واعلامية وغيرها. ويبدو، أنه وقع التباس في التنظيم، اذ لم تجد الاعلامية مي شدياق مكاناً مخصصاً لها، فغادرت الاحتفال.

بعدها، غرّدت شدياق على حسابها الخاص عبر تويتر: “هناك مثل يقول: يللي بيصغر عقله بيتعبوا اجريه… يبدو أن الشهادة لا مكان لها على قائمة البروتوكول لم يعد لها كرسي يليق بالوفاء”.

وشددت في تغريدة أخرى أنّه “منعا للتأويل اكرر ان المشكلة مع القائمين على البروتوكول لا مع المناسبة ولا مع التيار”.





وعمل المنظمون على حل المشكلة مع شدياق.

هناك مثل يقول: يللي بيصغر عقله بيتعبوا اجريه…

يبدو أن الشهادة لا مكان لها على قائمة البروتوكول

لم يعد لها كرسي يليق بالوفاء — May Chidiac مي شدياق (@may_chidiac) February 14, 2018

منعا للتأويل

اكرر ان المشكلة مع القائمين على البروتوكول لا مع المناسبة ولا مع التيار — May Chidiac مي شدياق (@may_chidiac) February 14, 2018

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