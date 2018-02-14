بحسب موقع “سبوتنيك” هذه أفضل الطرق للإحتفال بعيد الحب: -ابتعد عن هذه المشتتات

عناك عدة طرق لقضاء وقت مميز مع الحبيب، وذلك إما بالخروج لتناول العشاء، أو اجلس معه على الأريكة لمشاهدة فيلم سينمائي، لكن يجب تجنب كل أشكال التشتيت، مثل تصفح الإنترنت، أو إجراء المكالمات الهاتفية. -تصميم بطاقة معايدة

إذا صممت بطاقة معايدة بنفسك لحبيبك، فإن هذا سيكون أكثر تأثيرا، من شرائك لبطاقة من السوق.

وتأكد ان ما سيكتب سيكون له معنى للشريك.

-الحلوى والشوكولا

إهداء صندوق صغير من الشوكولاتة، على شكل قلوب، يفي بالغرض تماما.

-الورود

كل لون يعبر عن مناسبة معينة، فالورود البنفسجية ملائمة في المواعدات الأولى، والوقوع في الحب من النظرة الأولى، بينام الصفراء والبرتقالية والوردية، مناسبة للتعبير عن الإعجاب، أما الحمراء فهي المطلوبة لعيد الحب.

للعزاب

عيد الحب ينفع أن يحتفل به الأعزب أيضا، فمن الممكن أن تقضي أفضل الأوقات وذلك بتدليل نفسك بداخل منتجع صحي، أو السفر إلى مكان، أو الجلوس لمشاهدة مباراة أو فيلم.

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