هكذا علّق سليمان على كلام الحريري

لفت رئيس الجمهورية السابق ​ميشال سليمان على حسابه الخاص عبر تويتر: “الى أن “طريق تحرير ​القدس​ الشريف يمرّ في ​فلسطين​ وليس عبر الاصطفاف في ​لبنان​”.

وجاء ذلك, رداً على كلام الحريري في احتفال بذكرى 14 شباط في البيال, اذ قال: “تحية إلى القدس من تيار المستقبل والّذين يجتمعون على تكريم شهداء الحرية والإستقلال”، لافتاً إلى أنّ “أيها الأخوة والأخوات، نحمد الله أنّ جمهور رفيق الحريري ما زال يجتمع في بيروت من كلّ المناطق ليؤكّد أنّ تيار المستقبل يتصدّر الصفوف لحماية لبنان. صمودكم، اعتدالكم، عروبتكم، صبركم على الأذى، رفضكم للفتنة وإيمانكم بالعيش المشترك، سيبقى السلاح لمواجهة التحديات”.

طريق تحرير القدس الشريف يمرّ في فلسطين وليس عبر الاصطفاف في لبنان — Michel Sleiman (@SleimanMichel) February 14, 2018

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