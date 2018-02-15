فيديو صادم: طفل يرجو مسلح في الجيش الحر ألا يطلق النار عليه

15 فبراير, 2018 - 8:49 صباحًا المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز
فيديو صادم: طفل يرجو مسلح في الجيش الحر ألا يطلق النار عليه

تداول نشطاء سوريون معارضون عبر صفحاتهم في فيسبوك مقطع فيديو صادم لطفل صغير قالوا إنه من أسرى تنظيم داعش رغم أن عمره لم يتجاوز الثانية عشر من العمر كما هو واضح.

وبينما كان الطفل مكبلاً وموثوقاً بعناية كأي مجرم خطير بدا انه خائف ومرتعب وهو بين يدي الجيش الحر على جبهة الخوين بريف إدلب حيث تدور المعارك بين داعش والجيش الحر، صرخ الطفل مرتعباً: “بدك تقوصني” ليجيب عليه المسلح: لاتخاف قلي مين كان فيه جوا، ثم كرر الطفل عبارته بدك تقوصني؟، ليرد المسلح في ميليشيا الجيش الحر حجه قوصو قوصو.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز
15 فبراير, 2018

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