الموقف اللبناني محدد و واضح

أكدت مصادر مواكبة لاجتماعات الرؤساء أن هناك موقفا رسميا سيتم إبلاغه إلى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، نافية أي انقسام لبناني حول موقف لبنان من النزاع الاخير مع اسرائيل، فيما تحدثت مصادر أخرى عن وجهات نظر متعددة حول الملف، لكن الموقف اللبناني في النهاية موحد حول حق لبنان في سيادته على أرضه.

وأكدت مصادر رسمية لبنانية، لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن الموقف اللبناني “محدد ومعروف وواضح حول تمسكنا بترسيم الحدود البرية وفق ترسيم عام 1923 بين لبنان وفلسطين، وليس وفق الخط الأزرق (خط الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان) الذي يتضمن 13 نقطة متنازعا عليها”، أما في البحر “فإننا نعتبر أن البلوك البحري رقم (9) هو (أرض لبنانية)”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

