بالصورة: ماذا أحرقت الزوجة لزوجها انتقاماً من خيانته لها في عيد الحب؟

أقدمت زوجة سورية من مدينة طرطوس على الانتقام من زوجها بعدما تأكدت من خيانته لها، حيث أمسكته بالجرم المشهود بينما كان يحاول مغازلة فتاة أخرى عبر برنامج التواصل الاجتماعي واتساب ليلة عيد الحب.

وبحسب مارصد الحدث نيوز من صفحات النشطاء السوريين عبر الفيسبوك، فإن الزوجة قامت بحرق مبلغ مليون ليرة كان زوجها يحتفظ به في المنزل، بينما قام الزوج بمراجعة قسم الشرطة وتسجيل شكوى رسمية بحق الزوجة، ليقرر لاحقاً رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة مطالباً الزوجة بالتعويض عن العطل والضرر الذين لحقا به جراء حرقها للمبلغ المالي العائد له.

ونشر النشطاء صورة قالوا إنها للمبلغ المحترق، وعلقوا بالقول: “لو الزوجة صرفيتن على حالها أو تبرعت فيهن للجمعيات الخيرية ماكان قدر الزوج الخائن يرفع عليها دعوى”.

المصدر: رصد خاص-الحدث نيوز

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