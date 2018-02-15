“غربلة” لجمهورَي حزبي “الكتائب” و”القوات”

رأت مصادر قواتية في حديث إلى “الأخبار” انه “حان الوقت لغربلة جمهورَي حزبي ​الكتائب​ والقوات وحسم عدد ناخبي الفريقين اللذين لطالما تداخلا في السابق مع غياب أي مرشح للقوات والتوافق حول النائب ​نديم الجميل​”.

من ناحية أخرى، تقاطعت مصادر مقربة من نبيل صحناوي والقوات في تأكيدها أن مفاوضات جدية جرت بين الاثنين لتوحيد اللائحة، على أن تسحب القوات مرشح الأرمن الكاثوليك ​ريشار قيومجيان​ لمصلحة جان تالوزيان وتحتفظ بمرشحها الأرثوذكسي ​عماد واكيم​. إلا أن شرط صحناوي الرئيسي تمثل باستبعاد الوزير ​ميشال فرعون​ واستبداله ب​دافيد عيسى​. وقد وصلت المفاوضات الى قبول صحناوي التخلي عن عيسى، شرط العثور على كاثوليكي ثالث غير ميشال فرعون.

ولفتت المصادر إلى انه “من الممكن أن تثمر المفاوضات إذا أعلن فرعون عزوفه عن الترشح بنفسه، وبالتالي، دعم ترشيح مدير مكتبه ​سيبوه مخجيان​ عن مقعد الأرمن الأرثوذكس عوضاً عنه”.

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