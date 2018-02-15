بالفيديو.. إنهيار طابقين من مبنى سكني في برج البراجنة

انهار مبنى سكني صباح اليوم في منطقة برح البراجنة في الضاحية الجنوبية، ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى بحسب مصادر الدفاع المدني.

ومن جهته، أكّد رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور أنّ حصيلة انهيار المبنى وفاة امرأة والبحث مستمر عن فتاة (9 سنوات) تحت الانقاض.

في السياق, علّق النائب علي عمار على ما حصل وقال “ما حصل يستدعي استنفار كل المعنيين على مستوى التنظيم المدني والبلديات ويجب اجراء مسح عام في كل لبنان وعلى الدولة ان تقوم بمسؤولياتها”.

أما رئيس بلدية برج البراجنة أشار الى أنّ “هناك العديد من الابنية في برج البراجنة تحتاج الى ترميم ونحن نسطر انذارات وعلى الدولة ايجاد الحلول لهذه المشكلة”.

وأكدت صاحبة المبنى زينب العنان الذي انهار فجر اليوم في برج البراجنة أن سكان المبنى وهي أيضا لم يتبلغوا أي قرار من بلدية برج البراجنة يفيد بأن المبنى مهدد بالانهيار، موضحة أن المبنى تسكنه عائلة واحدة بالاجار.

وقالت: “ما حصل مؤلم جدا وكنا نتمنى لو اقتصرت الاضرار على الماديات”.

