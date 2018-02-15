شاهد.. تجدد الحريق في مستودع زيوت في المكلس

تجدد الحريق صباح اليوم في في مستودع لشركة زيوت في المكلس، والدفاع المدني يعمل على إخماده.

وقد اندلع أمس حريق في مصنع “united foods” للزيوت في المكلس والدفاع المدني يحاول السيطرة على النيران قبل إمتدادها.

وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان انه “بناء على توجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، قام فوج اطفاء مدينة بيروت بالتدخل لمؤازرة الدفاع المدني في اخماد الحريق الكبير المندلع في أحد المعامل الصناعية في منطقة المكلس- محافظة جبل لبنان”.

تجدد الحريق صباح اليوم في في مستودع لشركة زيوت في المكلس، والدفاع المدني يعمل على إخماده. تجدد الحريق صباح اليوم في في مستودع لشركة زيوت في المكلس، والدفاع المدني يعمل على إخماده. Publié par LebanonDebate sur mercredi 14 février 2018