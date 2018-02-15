«المردة» بمواجه «التيار»

رأى الوزير السابق روني عريجي في حديث إذاعي أن “زيارة وزير الخارجية الأميركية ريكس تيليرسون تدل على اهتمام أميركي بلبنان”، مرحبًا بـ “موقف تلرسون المعتبر أن حزب الله جزء من العملية السياسية في لبنان”. ووضعه “في إطار بدء التفهم الأميركي للواقع السياسي اللبناني”.

وفي شأن الانتخابات النيابية، أعلن عريجي أن “التحالفات وفق القانون الجديد تعتمد الى حسابان رياضية أكثر منها سياسية “،كاشفًا أن “تيار المردة سيشكّل لوائحه في الشمال مع وليم طوق وبطرس حرب وفي الكورة مع الحزب القومي السوري”.

وأوضح أن “أي تحالفات أخرى قد تحدّد قبل الانتخابات حيث يمكن خلط الأوراق فالمفاوضات جارية مع أطراف مختلفة ولا شيء نهائيًا بعد كما ان التحالف مع تيار المستقبل لم يحسم “، مؤكداً على أن “لا تواصل مع التيار الوطني الحر وأن تيار المردة سيكون بمواجهة انتخابية ديمقراطية مع التيار الوطني الحر”.